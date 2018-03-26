Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV'den Funda Görey'in sorularını cevaplayan Işık'a, "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp hedefe ulaşacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Menbiç uyarıları ve ABD askerlerinin Menbiç'te verdiği görüntüler soruldu.

Fikri Işık: Harekâta destekte doğu batı farkı yok Yazı işleri toplantımıza katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, beş yıl önce kaybettiğimiz gazetemizin kurucusu merhum Enver Ören Ağabey’i de yâd etti. Işık, “Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. O kendine has yumuşak üslubu ile zor dönemlerde bile bu mücadeleyi vermiş birisiydi” dedi.

Işık şunları söyledi:

"Tel Rıfat önemli bir yer. Afrin harekâtı ile oluşturulan güvenli bölge ile Fırat Kalkanı bölgesi arasında kuşak bölge; kilit bir nokta. İnanıyorum ki kısa sürede temizlenecek ve özgürleştirilecek.

Menbiç konusunda daha önce bize PYD'nin buradan çıkarılacağı sözü verildi. Savunma bakanlığım döneminde hem Obaman'nın hem de şimdiki savunma bakanları bu sözü defalarca kez verdiler. ABD askerlerini verdiği görüntüleri ben hayra yoruyorum. PYD'nin buradan çıkarılacağına yoruyorum. ABD'liler sözlerini tutmak zorunda. Bizzat bana verilen sözler devletin kayıtlarında var. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Dışişleri Bakanı'na ve ilgili arkadaşlara söz verildi. Sözün gereğinin yerine getirilmesi lazım ve bu ilişkilerin yumuşamasına neden olur. Yerine getirilmezse Türkiye gereğini yapmak durumunda kalır. ABD sözünde duracak diye bekliyorum, inşallah buna gerek kalmaz."

Fikri Işık: İncirlik Üssü masada Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, PKK/PYD terör örgütüne her türlü desteği veren ABD’ye İncirlik Üssü hatırlatmasında bulundu.