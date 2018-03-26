Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği alışveriş merkezi yangınıyla ilgili Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye mesajı gönderdi.

Rusya'daki AVM faciasında ölü sayısı 64'e yükseldi! Rusya'nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir AVM'De çıkan yangında ölü sayısı 64'e yükseldi.

Rusya’nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 53 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı ve 16 kişiden ise haber alınamadığı bildirilmişti.