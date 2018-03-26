Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Varna kenti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında gerçekleştirilecek zirveye ev sahipliği yapacak. Zirvede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konuların ele alınacağı belirtiliyor.

SON ŞANS OLABİLİR!

AB Dönem Başkanı Bulgaristan'ın Başbakanı Boyko Borisov, "Varna'daki toplantı taraflar arasındaki diyaloğu devam ettirebilmek adına son şanslardan birisi olabilir" dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Cuma günü yaptığı açıklamalarda, "Samimi bir görüşme olacak. Fikir ayrılıklarımızı saklamayacağız ama işbirliğini güçlendirmenin de yollarını arayacağız" diye konuşmuştu.

ERDOĞAN: TAVİZ YOK...

Dün Trabzon'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AB'ye resti çekti ve zirve öncesi sert mesaj verdi. Erdoğan, "Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Dimdik ayakta duracağız, taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak" dedi.



HÜKÜMETTEN DE PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

Görüşmelere katılacak olan AB Bakanı Ömer Çelik de Twitter'dan paylaştığı mesajda Varna zirvesini 'ilişkileri ileri götürecek önemli bir fırsat' olarak nitelemişti. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık "AB ile zirve zor olacak. AB çıkarcı bir yaklaşım sergiliyor. Ama bölgenin istikrarı için önemli kararlar alınacak" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise katıldığı canlı yayında şunları söyledi: "Bizim AB ile ilgili herhangi bir şekilde geri adımımızın söz konusu olmadığını defalarca ifade ettik. Karşılıklı olarak verilen sözlerin yerine getirilmesi, süreç takibi ve bizim dile getirdiğimiz bazı husular var. Verilen sözlerin yerine getirilmesine kadar bugün birçok konu yerine getirilecek. AB'nin şunu görmesi gerekiyor, Türkiye bölgede 4 terör örgütü ile mücadele ediyor. Suriye'den kaynaklanan mülteci sorununa ilişkin oluşturulan geri kabul anlaşmasına Türkiye riayet ediyor. Vize muafiyetine yönelik görüşmeler yapılmış, talep listesi iletilmişti. Biz bunu yerine getirdik. Bu talepleri yerine getirmemize rağmen AB sürekli olarak, vize muafiyeti ve geri kabul ile ilgili sanki 3 milyon avro Türkiye'ye veriliyormuş gibi hava oluşturuluyor. Türkiye kendisi almıyor. Mültecilere dönük, planlı, bütçelendirilmiş bir süreç dahilinde bu para harcamalarda kullanılıyor."

İŞTE ERDOĞAN'IN ÇANTASINDAKİ KONULAR

Zirveye ilişkin Türkiye'nin tutumunu analiz eden uzmanlara göre, görüşmede AB üyeliğinin Türkiye’nin stratejik hedefi olduğunu vurgulayacak olan Erdoğan, Türkiye’ye verilen sözlerin tutulması isteyecek. AB sürecinin ayrıntılarıyla masaya yatırılacağı zirvede, Türkiye’nin üyelik süreci, 18 Mart Göç Mutabakatı ve bundan sonra atılması gereken somut adımlara yönelik görüş alışverişinde bulunulacak.

Türkiye’nin AB süreci ile ilgili üzerine düşeni yaptığını ve birçok AB ülkesine göre daha iyi durumda olduklarını vurgulayacak. Vize serbestisi konusunun da ele alınacağı zirvede Erdoğan, bu konuda AB’nin yanlış tutum içinde olduğunu dile getirecek. Erdoğan, Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak AB tarafının verdiği sözleri tutmadığı belirtecek. Özellikle sığınmacılar için sağlanacak olan “3 milyar + 3 milyar euro” yardımın verilmesi gerektiğini belirtecek olan Erdoğan, AB’nin somut adım atmasını isteyecek.

FOTOĞRAFLA ANLATACAK

Erdoğan, çadır ve konteyner kentlerin fotoğraflarının yanı sıra Suriyeli sığınmacılara yönelik eğitim, sağlık, kültürel faaliyetlerle ilgili fotoğraflar ve videoları da AB yetkilileriyle paylaşacak. Ayrıca, zirvede Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, yeni fasılların açılması ve terörle mücadelede işbirliği konuları da ele alınacak. Erdoğan, özellikle son dönemde Avrupa’da yükselen İslamofobi, ırkçılık, nefret suçları konularında da uyarılarda bulunacak. Türkiye’ye verilen sözlerin tutulması isteyecek olan Erdoğan, “Biz gereken adımları attık, atıyoruz. Ama siz verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Adım sırası sizde” mesajları verecek.

AFRİN'İ ANLATACAK

Zirvede Zeytin Dalı Harekatı da görüşülecek. Erdoğan’ın Türkiye’nin terörle mücadele ve meşru müdafaa için yaptığı operasyon ile ilgili AB yetkililerini bilgilendirmesi bekleniyor. Erdoğan’ın YPG’ye verilen silahları da gündeme getirerek Avrupa’nın teröristlere destek çıkmamasını isteyeceği öğrenildi.