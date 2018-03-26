Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uber uygulaması hem mobil hem de internet sitesi aracılığı ile şehir içi ulaştırma hizmeti veriyor. Rezervasyon ve sıra bekleme gerekmeden başlangıç ve bitiş noktanızı belirterek, 1 dakika kadar sürmeyen bir işlemle araç çağrısı yapabiliyorsunuz.Telefona yüklendiği zaman, kullanıcılar istendiği yerden alınıp istenilen yere bırakılıyor. Uber kullanıcısı nereye gideceğini sisteme belirttiği için gideceği yeri tarih etmekle uğraşmıyor. Uber ulaşımınızı kredi kartı ile ödeme imkanına da sahipsiniz. Uber, dünyada 315 ülkede hizmet veriyor. 1 yıldır da İstanbul’da kullanılıyor. Aynı zamanda dünyada özel tekne ve yat hizmetleri de veriyor. Bu hizmeti Türkiye’de yakın zamanda bekleniyor.

UBER NASIL KULLANILIR?

Uber’i kullanmak için ilk olarak hizmete üye olmak gerekiyor. Dilerseniz Uber.com sitesinden, dilerseniz de Android veya iPhone uygulamasından üye olabiliyorsunuz. Sonrasında bir araca ihtiyaç duyduğunuzda, uygulama üzerinden alınmak istediğiniz konumu seçiyorsunuz. Konumunuza göre araç talep ettiğinizde, bir sürücü talebinizi üstleniyor ve size özel hizmet veriliyor.

Uber Taksi Araç Seçeneği

Uber'de her kullanıcı profiline uygun farklı farklı hizmetler mevcut. İsterseniz sadece işinizi görebilecek bir taksi isterseniz de takım elbisesiyle gelen lüks bir araç kiralamak tamamen sizin elinizde.



UberX: Normal standart araçlar. Bir taksiden beklentinizi fazlasıyla karşılayacak hem daha hızlı hem de daha güvenli bir seçenek.

Uber TAXI: Daha düşük seçeneklerin içerisinde barındırıldığı bir diğer taksi kategorisi.

Uber BLACK: Bu kategorideki araçlar normal araçların aksine tamamı “lüks” olarak sınıflandırılan üst düzey konfor sunan araçlardır.

UberSUV: Kalabalık seçenekler için kullanılabilecek taksi kategorisi.

UberLUX: İsminden de anlayacağınız gibi en lüks araçlarla taşımanın yapıldığı sınıftır.

Uber'de 3 farklı araç tipi bulunmaktadır. Bunlar Uber Taxi, Uber XL ve Uber Black'tir. Araç çağırma ekranında sürücü ile eşleşme sağlandıktan sonra sürücünün ve aracın bilgileri yer alacaktır. Plaka, sürücü adı, sürücünün fotoğrafı ve sürücünün puanı yolculara sunulmaktadır. Eğer sürücü beğenilmez ise araç çağırma işlemi iptal edilebilir. Araç çağırıldıktan sonra çevrenizdeki boş Uber aracı sayısına da bağlı olarak ortalama 10 dakika içinde belirttiğiniz konuma Uber aracı gelmektedir.



UBER UYGULAMASINI NEREDEN İNDİREBİLİRİM?

Uber uygulaması, android telefonlarda play store’dan indirilebilir. İos kullanıcıları ise, App Store’dan uygulama arama kısmına “UBER” yazarak indirebilirsiniz.

UBER TAKSİ FİYATLARI NE KADAR?

Uber'de fiyatlandırma işlemi araç başına gerçekleştirildiği için kaç kişi bineceğiniz tamamen size kalmış. 4 kişi ortak bir adrese gideceksiniz eğer, herkes uygulamayı kullandığı takdirde arkadaşlarınıza davet göndererek tutarı otomatik olarak 4'e bölüştürme gibi seçenekleri kullanabiliyorsunuz. Böylece nakitle hiç uğraşmanıza gerek kalmadan kolaylıkla hesap bölüşme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.

Uber Taksi’de genel olarak fiyatlandırma ilk açıldığı anda 4 TL, dakika başına 0,39 kuruş, kilometre başına 2,50 TL.

Uber Sürücüsü Olmak

Gerekli çalışma şartları bulunduğu taktirde uber taxi sürücüsü olabilirsiniz. Nasıl Uber sürücüsü olursunuz?

Asgari çalışma yaşında olmak, yasal olarak araç kullanma iznine sahip olmak.



Uber Sürücüler için Gerekli Belgeler;

• Ehliyet,

• Sabıka Kaydı.

UberXL için Gerekli Belgeler

• D2 Belgesi

• Yol ve Güzargah Belgesi

• Ruhsat

• Şirket Açılış Belgeleri

• Araç Sigortaları

Uber taksi için gerekli belgeler

• SRC

• Psikoteknik

• Şöfor Kartı

• Araç Ruhsatı

Uber ile Ticari Taksi Arasındaki Fark Nedir?

Uber ile ticari taksi arasındaki farklara baktığımız zaman, temelde her ikisi de özel toplu taşıma aracı olamasına rağmen, Uber’in biraz daha lüks bir taşıma sistemi olduğunu görüyoruz.

Genelde kullanılan araçlar Mercedes Vito tarzındaki VIP araçlarıdır. Bu da kullanıcıya konforlu bir seyahat deneyimi sunarak müşterilerin kendini özel hissetmelerini sağlar.



Ödemenin sürücüye yapılmıyor olması ve gidilecek mesafe için ne kadar ödeneceğini biliyor olmak da kullanıcıya ayrıca bir avantaj sağlar. Taksicilerin zaman zaman yaptığı fiyat şişirme, uzak yollardan giderek taksimetre ücretini yükseltmeye çalışma gibi sıkıntılar yaşamazlar.

Uber’de kullanılan araçlar, temiz, bakımlı, yeni model araçlardır.

Uber sürücüleri şirket politikaları gereği müşteri memnuniyetine önem veren, saygılı ve yardımsever insanlardır.

Uber ile seyahat eden kişiler, ticari taksilerde yaşanan, kısa mesafelere gitmeme problemini yaşamazlar.

Talebin yoğun olduğu iş giriş çıkış saatlerinde önceden araç talebi yaparak taksi bulamama derdi Uber kullanan kişilerde yaşanmaz.

Trafik kuralı ihlalleri Uber sürücüleri tarafından yapılmaz.