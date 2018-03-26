Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemerovo şehrindeki yangında yaşamını yitirenler için Rusya Devlet Başkanı Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e başsağlığı mesajı
26.03.2018 - 18:41 | Son Güncelleme: 26.03.2018 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'daki AVM yangınında hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler : erdoğan,putin,başsağlığı mesajı,
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