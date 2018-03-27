Irak Merkezi Yönetiminin 29 Eylül 2017 tarihinde aldığı karar doğrultusunda; Erbil ve Süleymaniye'ye yabancı havayolu şirketlerinin uçuşları durdurulmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından havayolu şirketlerinin uçak seferlerine yeniden başlaması kararı alındı. Eylül ayından beri askıya alınan İstanbul-Erbil seferi THY'nin saat 23.55'te yaptığı uçuşla başladı. Uçuşta 151 bilet satıldığı öğrenildi.
Kuzey Irak uçuşları başladı
27.03.2018 - 01:31 | Son Güncelleme: 27.03.2018 - 01:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak Merkezi Yönetiminin 29 Eylül 2017 tarihinde durdurduğu havayolu uçuşları bugün Erbil seferi ile başladı.
Etiketler : erbil,erbil uçuşu,kuzey ırak,
552683 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/552683.aspx
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