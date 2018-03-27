Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Suriye sınır güveliğinin teminatının sağlanması için söz konusu terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceğini sinyali veren Ankara, bir taraftan da teröristlerin Menbiç’ten çekilmesi, YPG’ye verilen silahların geri toplanması ve bölgenin gerçek sahiplerine devredilmesi için Washington ile temaslarını da sürdürüyor. Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın geçtiğimiz haftalarda görevden alınmasıyla Ankara temasları kapsamında oluşturulan ‘ortak çalıma gruplarının’ devam edip etmeyeceği tartışma konusu olurken, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın’ın bu hafta içinde Washington’a gitmesi bekleniyor. Yalçın, ABD’li muhataplarıyla Menbiç’in terör örgütü PYD/YPG’den arındırılması konusunda temaslarda bulunacak. Ankara’nın toplantıdan öncelikli beklentisi ABD’nin Menbiç konusunda verdiği sözleri yerine getirmesi, YPG’ye verdiği silahların toplanması, bölgeden terör örgütünün çekilmesi ve Menbiç’in gerçek sahiplerine devredilmesi.