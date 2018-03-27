Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü harekat sayesinde terör örgütünden kurtarılan Suriye’nin Afrin bölgesinde, teröristlerin zarar verdiği okullar, Türkiye’nin desteğiyle onarılarak eğitim-öğretime hazır hâle getiriliyor. Bu kapsamda uzun süredir çalışma yürüten Keçiören Belediyesi, terör örgütünün zarar verdiği Afrin’e 5 kilometre mesafedeki El Caviz köyündeki okulu onardı. Sıva ve boyaları yenilenen 160 öğrenci kapasiteli okula, masa, sıra, tahta ve çocuk oyun alanı gibi malzemeler getiren ekipler, ayrıca öğrencilerin kırtasiye ve kıyafet ihtiyacını da giderdi. YPG/PKK’nın baskıları nedeniyle okula gitmeyen çocuklar, yaklaşık iki yıl aranın ardından okuluna kavuştu. Uzun süre sonra zilin çaldığı okulda, sıralarda rengarenk kırtasiye malzemeleriyle karşılaşan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla, yenilenen okullarında sıraya giren öğrenciler, teneffüslerde ise bahçedeki oyun alanlarında doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı. Ekipler, ders zilinin ilk gününde okulu balon ve Türk bayraklarıyla da süsledi.



ZORLA KÜRTÇE EĞİTİM

Okulun öğretmenlerinden Uday İbrahim, teröristlerin insanlara her türlü zulmü yaptıklarını ve çocukların eğitimine mani olunduğunu belirtti. Örgütün bölgede Arap alfabesi yerine Latin alfabesini zorunlu kıldığını, bu nedenle insanların büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden İbrahim, bunun iletişimsizliğe neden olduğunu vurguladı. Uday İbrahim, artık kötü günlerin geride kaldığına inandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Afrin’de birçok okul gibi burada da iki yıldır terör örgütü YPG/PKK’nın baskıları nedeniyle çocuklar okula gitmedi. Çocuklara burada Arapça değil, Kürtçe eğitim vermeye çalıştılar, bu nedenle Arap olan köy halkı çocuklarını okula göndermek istemedi çünkü alfabeyi bile değiştirdiler ve anlattıkları şeyler doğru değildi.”

Öğrencilerden 11 yaşındaki Şeyma el-Hasan da, “Okulumuzu onarıp yeniden açtıkları için ve bizi teröristlerden kurtardıkları için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. İki yıl okula gidemedik, içimizde bir burukluk vardı ama bu inşallah bitti. Şu anda çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Afrin okullarında Hristiyanlık dersi

TSK’nın komando birliklerinin ve ÖSO güçlerinin ‘temizlik’ operasyonları ağırlıklı olarak Afrin kent merkezinde sürerken, tüm iş yerlerinde ve evlerde de güvenlik amaçlı aramalar yapılıyor. Aramalarda, okullarda okutulan ders kitaplarında, öldürülen PKK ve YPG’li teröristler ‘şehit’ olarak gösterilip, çocuklara bunların birer kahraman olduğu lanse ediliyor. Terörist başı Öcalan’ın fotoğrafları ders kitaplarında ve birçok broşürde yer alıyor.

Eğitim müfredatı bizzat Kandil merkezli PKK tarafından dikte ediliyor. Kitaplarda çocukların zihnine, ‘Başöğretmen Öcalan’ sloganı’ işleniyor. Kitaplardaki çeşitli bölümlerde PKK elebaşına ait alıntılar da yer alıyor. PYD/PKK’nın okuttuğu “Toplumsal Bilimler” kitabının kapağında ve 6. sınıflara okutulan “Kürt Dili kitabının” 27. ve 38. sayfalarında, PKK üniforması olarak bilinen giysilerle görünen çocuk fotoğrafları yer alıyor. Çocuklara “Ben şehidim” marşları ezberletiliyor. Bazı kitaplarda ise Hristiyanlık ve Zerdüştlük propagandası yapılıyor.