Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu, kaymakam adaylarına seslendi, “Halktan kopmayın, popülizme pirim vermeyin, kaymakamlık havasına da girmeyin” dedi. 106. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu açılış töreninde konuşan Soylu, kaymakam adaylarının çok önemli ve özellikli bir mesleğe adım attıklarını belirtti. Meslek büyüklerinin öğretecekleri bitse bile milletin öğreteceklerinin bitmeyeceğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

“Millet size sürekli bir şeyler öğretecektir. Beklentilerini, ihtiyaçlarını, kendisine nasıl muamele edilmesi gerektiğini, bir milletin gönlüne hangi kapılardan girilebileceğini size bazen hal diliyle, bazen ‘bak oğul’ veya ‘kaymakamım’ diye başlayan cümlelerle sürekli anlatacaktır. Dinlerseniz kazanırsınız. Bu çok açık. Dinlemezseniz ne olur? Eh, iyi kötü bir maaş mutlaka alırsınız. Ama bir büyük milletin gönlüne girme, hizmet etme, size bırakılan misyonu taşıma fırsatını kaçırırsınız. Dinlemezseniz, bir Muhammed Fatih Safitürk olamazsınız. Bir efsane kaymakam olamazsınız. Biz sizden, bu ülkenin bütün kaynaklarını, bütün potansiyelini hayata geçirmenizi bekliyoruz. Eğer bu mesleğe girerken, derdiniz memuriyet, makam mevki ise lütfen bizi meşgul etmeyin. Bizimle yol yürüyecekseniz, bir gözünüz ilçenizde, bir gözünüz de Türkiye’nin verdiği bu büyük mücadelede olmalıdır.”



AVRUPA’NIN HÂLİ

Soylu, Avrupa’nın sınırlarını yeniden kapatmayı kendi içinde tartıştığını ve bir “ırkçılık müptelasının esiri” olduğunu söyledi. Hiç kimsenin geçmişte bugün için ağır silahlı güvenlik görevlerinin Batıdaki alışveriş merkezleri önünde ağır silahlı nöbet tutacağını, uçak seyahatlerinin yüksek güvenlik altında yapılacağını ya da Avrupa’ya çocuklarını okumaya gönderen ailelerin endişe duyacağını tahmin etmediğini belirten Soylu, “Dünya şu anda biraz da yaptığı haksızlıkların ceremesini çekmektedir. Dünya, mazlumları görmezden gelmesinin ceremesini çekmektedir. Özelikle zengin ve gelişmiş ülkeler, başkalarının üzerinden kendini zenginleştirmeye çalışanlar, kaynaklar kıtlaşmaya başladıktan sonra maalesef bugün kendi kendilerini yemeye devam etmektedir” ifadesini kullandı.