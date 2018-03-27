Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüsnü Emrah Ünalan, doktora öğrencileri Doğa Doğanay ve Şahin Coşkun, saç telinden iki bin kat daha ince nanomalzemeler kullanarak kıyafetleri ısıtacak teknoloji geliştirdi. Eksi 20 derece ortamında 8-16 saat sıcaklığını koruyabilen ısıtılabilir kumaşlar, seri üretim ile ceketlere, paltolara, ayakkabılara entegre edilerek kullanılacak. Elde ettikleri teknoloji hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ünalan, şunları söyledi: ABD ordusuna bağlı bir askerî araştırma merkezi de gümüş nanoteller ile askeri amaçlı eldiven, mont ve yelek gibi ekipmanları geliştirmeyi hedefliyor. Bizim de düşündüğümüz bu ısıtılabilir kumaşların askeri uygulamasının olabileceği yönünde. Bu amaçla prototipler geliştirmeye başladık. Sivil kullanımda ise maç izlemeye giden bir taraftar, tribünde üşümemek için bu kumaşlarla üretilmiş ceketleri, ceplerinde taşıdıkları şarj edilebilir piller ile ısıtarak maçın sonuna kadar kullanabilecek. Geliştirdiğimiz teknoloji, kumaşın esneklik ve nefes alabilirlik özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmediği için büyük avantaj sağlayacak. Ayrıca, metal teller ve karbon fiberler kullanılarak ısıtılan ürünlere göre daha küçük piller ile daha uzun süre çalışabilen ve daha hafif ısıtıcıların üretilmesini mümkün kılacak.