Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailelerin sesi olan kampanyaya bir destek de Samsunlulardan geldi. Şehirde yaşayan onlarca ebeveyn çağrıyı anlamlı bulduklarını ve parklara güvenlik kamerası yerleştirmenin bir mecburiyet olduğunu ifade etti. Çocuklar da anne babalarının gözleri arkada kalmaması için bu uygulamanın hayata geçirilmesini istedi. Hemen hemen her gün çocuğunu parka götürdüğünü söyleyen anne Neslihan Güldoğan “Evladım bir saniye gözümün önünden kaybolsa telaşa kapılıyorum. Tanımadığım insanlar yanından geçse bir şey yapacak diye korkuyorum. Malum çocuk kaçırma, cinsel taciz olayları son zamanlarda arttı. Yetkililer sesimize kulak versin ve parkın çeşitli yerlerine kamera yerleştirsin” dedi. Torununu oynaması için parka getiren dede Ferhat Gün de “Çocuk evde sıkılıyor. Dışarı çıkarıyoruz. Annesi bize bin defa ‘Kaçırırlar. Dikkat edin’ diye tembihliyor. Başından ayrılamıyoruz. Parklara ya kamera ya da güvenlik görevlisi konulsun” diye konuştu.