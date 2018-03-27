Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri , Hatay / Arsuz ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca, Irak kuzeyi Kandil bölgesine askeri birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; 41 terörist etkisiz hale getirildi.

2 ŞEHİDİMİZ VAR

TSK:"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

Ayrıntılar geliyor...