Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TSK’ya verdiği ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart’ta denk gelen “Afrin’e girin” emrinin detayları belli oldu. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Zeytin Dalı Harekatı’nda ilçe merkezini kuzeyden, doğudan ve batıdan kuşatarak hilal oluşturan TSK VE ÖSO, Afrin ilçe merkezini 5 Mart’ta havan menziline aldı. Bu ana kadar da hava operasyonları azaltıldı ve karadan ilerleyişe ağırlık verildi.

TEHDİTLER GERİDE KALDI

Afrin ilçe merkezi havan menziline girdiğinde, artık bu andan itibaren algı operasyonları sonucu olası hava sahasının kapatılması tehdidi geride bırakıldı. Bu hamleyle TSK, önemli bir taktik ve stratejik başarıya daha imza atarak operasyonu, tüm kozları ve engelleme girişimlerini bertaraf etmek suretiyle tamamlamış oldu.

12 MART’TA KUŞATMA

Afrin ilçe merkezi 12 Mart’ta kuşatıldı. Kuşatma, siviller üzerinden algı operasyonları ve dış müdahalelere izin vermemek için gizli tutuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekatı yakından takip ediyor, sürekli bilgi alıyordu. Afrin merkezine girilmesi için tek engel, Kandil’den gelen yaklaşık 250 üst düzey PKK’lı teröristin ilçe merkezi çevresinde mevzilenmiş olmalarıydı. Teröristler hem TSK ve ÖSO’nun ilçe merkezine girmesini önlemek hem de ilçeyi terk etmek isteyen sivillerin kaçışlarını engellemek üzere kritik noktaları tutmuşlardı.

İlçe merkezi çevresinde gergin bekleyiş 4 gün sürdü. 16 Mart günü en uygun zamanlamayla düğmeye basıldı. Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) gerçekleştirdiği hava operasyonuyla çok sayıda üst düzey PKK’lı terörist, mevzilerinde imha edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte sivillerin tahliyesi kolaylaştı.

VE BEKLENEN EMİR

Haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi. Bunun üzerine Erdoğan, ilçe merkezine giriş takvimi üzerinde değerlendirmeler neticesinde “18 Mart’ta girin o zaman” emrini verdi. Başkomutanın emriyle TSK destekli ÖSO güçleri 18 Mart’ta ilçeye girdi. Şehir, hiçbir direniş olmadan teslim alındı. Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlandı.

Türk bayrağı asıldı

Teröristlerin kaçarken bıraktıkları patlayıcıların arasında şarapnel etkisi oluşturmak için düdüklü tencerenin içine amonyum nitrat konularak infilak maddeleri yerleştirilmiş, diğer patlayıcılarla güçlendirilmiş elektrikli fünye düzeneği dikkati çekti. Aramalarda bulunan antitank mayınları, bilyeler ve değişik metallerle güçlendirilmiş, infilak fitili ve devrelerle tamamlanmış çok sayıda EYP de kontrollü şekilde patlatıldı. Hopal köyünde ise terör örgütünü simgeleyen bez parçaları mavi bereli komandolar tarafından indirildi, yerine de Türk bayrağı asıldı.

Ahırda EYP imalathanesi

Zeytin Dalı Harekatı ile kontrol altına alınan Afrin’de arama tarama faaliyetini sürdüren Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ve polis özel harekat timleri, terörden arındırılan Ambarlı köyünde terör örgütü YPG/ PKK’nın el yapımı patlayıcı (EYP) imalathanesini ortaya çıkardı. Bölgede teröristlerin yerel halkı baskı altına alarak kullandıkları ev ve barınakları tespit eden komando ve polis özel harekat timleri, Ambarlı köyünde terör örgütünün bir evin ahırını EYP imalathanesi olarak kullandığını belirledi. Ahırdaki aramalarda bulunan 10 adet TM 57 antitank mayını, 5 el yapımı boru tipi patlayıcı, 3 el yapımı (tökez teli tarzı) düzenek kontrollü şekilde imha edildi.