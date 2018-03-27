Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, taksilerin tepe lambalarının teknolojik hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. İlk etapta Büyükşehir Belediyesi kontrolünde çalışan 'iTaksi'lere uygulanacak yeni tip taksi tepe lambaları, araç boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak. Tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler de toplanacak.