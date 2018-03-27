İstanbul Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, taksilerin tepe lambalarının teknolojik hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. İlk etapta Büyükşehir Belediyesi kontrolünde çalışan 'iTaksi'lere uygulanacak yeni tip taksi tepe lambaları, araç boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak. Tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler de toplanacak.
Taksilerin tepe lambaları renkleri değişiyor! Taksi lamba renkleri ne anlama geliyor?
27.03.2018 - 09:45 | Son Güncelleme: 27.03.2018 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'daki taksilerde yeni dönem başlıyor! İstanbul Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, taksilerin tepe lambalarının teknolojik hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Peki tepe lambalarının yeni renkleri ne anlama geliyor, hangi renkler ne demek? İşte detaylar...
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