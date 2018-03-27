Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çamlıca Tepesi’nde görüntü ve çevre kirliliğine neden olan onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla yapımı süren Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’ndeki çalışmalarda sona doğru geliniyor. Kulenin anten kısmı büyük ölçüde tamamlanırken, son durumu havadan görüntülendi.

Görüntülerde kulenin son parçası olan antenin yapıldığı ve sona gelindiği görülüyor. Dev kule ile İstanbul manzarası eşsiz bir güzellik ortaya koyarken, 16 parçadan oluşan antenin yapılması ile kulenin yüksekliği 365 metre olacak. Kule bu yüksekliğe ulaştığında Paris'teki Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak.