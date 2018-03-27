Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, S400 alımlarının F35 projesini etkileyip etkilemediğine ilişkin, "Bir sıkıntı yok, devam ediyor. Anlaşma yapıldı ve hatta onu öne almak için de zaman zaman görüşüyoruz. F35 ile alakası yok, ayrı projeler. Paraları ödenmiş devam ediyor. Uluslararası kurallar var. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirmişiz" dedi.
Bakan Canikli: S-400 alımı F-35 alımını etkilemez
27.03.2018 - 11:51 | Son Güncelleme: 27.03.2018 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez. S-400 alımında sıkıntı yok. Hatta takvim öne alınabilir"dedi
Etiketler : nurettin canikli,milli savunma bakanı,s-400,f-35,
552759 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/552759.aspx
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