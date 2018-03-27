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Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu
27.03.2018 - 12:05 | Son Güncelleme: 27.03.2018 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütle ankesörlü telefon üzerinden bağlantı kuran aralarında görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay ve meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi 25'i yakalandı.
Etiketler : elazığ,fetö,pdy,
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