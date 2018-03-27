Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Birliği (AB) liderleri arasındaki dün gerçekleşen toplantı öncesinde Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, teröristlerin Afrin'den temizlenmesine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef aldı.

BM SÖZLEŞMESİNİN 51. MADDESİ: MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Zeytin Dalı Harekatı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Yani BM Sözleşmesi'nin 51. Maddesi, BM üyelerinden herhangi birinin silahlı saldırıya uğraması halinde, "BM Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek ilgili ülkeye meşru müdafaa hakkı tanımasını" öngörüyor.

"ÇOK AMA ÇOK GÜÇSÜZ"

Asselborn, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Afrin operasyonuna dayanak olarak Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin (BM) 51. maddesini göstermesini "çok ama çok güçsüz" bulduğunu söyledi. Asselborn bu durumu AB'nin Türkiye'ye açık bir şekilde ifade etmesi gerektiğini belirtti.

"TERÖRİSTLER DEĞİL SİVİLLER ÖLDÜRÜLDÜ" DEDİ

Suriye'deki gelişmeleri takip eden gözlemevi ve sivil toplum kuruluşlarının Afrin operasyonu sırasında sivil ölümlerin olduğu yönündeki açıklamalarını ve Türkiye'nin bu iddiaları reddetmesini değerlendiren Asselborn, "Türkiye'nin öne sürdüğü argümanlar ile gerçekler arasında ciddi bir çelişki" olduğunu ifade etti.

"AMAÇ KÜRTLERİ SİLMEK"

Bakan Asselborn, Suriye'deki duruma bakan bir kişinin Türkiye'nin hedefinin Suriye sınırındaki Kürtleri "kovmak, silmek" ve yerine milyonlarca Suriyeli mülteciyi yerleştirmek olacağı sonucuna varabileceğini söyledi.

Asselborn, bu nedenle Türkiye'den Suriye'deki planlarına açıklık getirmesinin istenmesi gerektiğini vurguladı.