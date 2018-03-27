Açıklama Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî Twitter hesabı üzerinden yayınlanan bir video ile duyuruldu.

Videoya, ''Afrin /Cenderis bölgesinde bir adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiştir.'' notu düşüldü.