Açıklama Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî Twitter hesabı üzerinden yayınlanan bir video ile duyuruldu.
Videoya, ''Afrin /Cenderis bölgesinde bir adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiştir.'' notu düşüldü.
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Açıklama Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî Twitter hesabı üzerinden yayınlanan bir video ile duyuruldu.
Videoya, ''Afrin /Cenderis bölgesinde bir adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiştir.'' notu düşüldü.
Etiketler : TSK,Afrin,Cenderis,el yapımı patlayıcı,EYP,Zeytin Dalı Harekâtı,