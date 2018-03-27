Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli, Tel Rıfat'ın haritadaki konumu ve Tel Rıfat nereye bağlı? ile ilgili aradıklarınız burada. Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin bulunduğu Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtının zaferle sonuçlanmasının ardından yeni hedefin neresi olduğunu hem Türkiye hem de tüm dünya merak içerisinde bekliyor. Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekatı ile terör koridorunu Akdeniz'e bağlama çabasını kestik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız." Açıklamalarından sonra Tel Rıfat’a namlular çevrildi. İşte Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli, Tel Rıfat'ın haritadaki konumu ve Tel Rıfat nereye bağlı? gibi aradıklarınız.

TEL RIFAT NEREDE?

Halep İli'nin kuzeyinde, Halep'ten 40 kilometre (25 mi) uzaklıkta, kuzeybatı Suriye'de bulunan bir şehirdir. Tel Rıf'at'ın 2004 sayımındaki nüfusu 20.514 kişiydi. Civar yerleşim birimleri arasında, kuzeyinde Azez, doğusunda, Mare', güneyinde Kefr Naya, güneybatısında Deyr Cemâl ile Akıbe, batısında da İbbin Semaan şehirleri vardır.

Zeytin Dalı hedefine Tel Rıfat'la ulaşacak

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarak işgal ettiği Tel Rıfat, Zeytin Dalı Harekatı'nın doğal uzantısı durumunda. İlçe sakini yüzbinlerce sivil, topraklarının kurtarılmasıyla evlerine dönme imkanına kavuşacak.

YPG/PKK, 2016 başlarında, Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçladı. Afrin'den güneydoğuya, Menbiç'ten de batıya hamle yapan örgüt, Tel Rıfat ve Bab'ı alarak, hattı birleştirmeye çalıştı.

YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı. Teröristler, o dönem Türkiye ile ilişkileri krizde olan Rusya'nın yoğun hava desteğini alarak, Afrin'den güneydoğuya doğru yayıldı. Afrin'den çıkan örgüt, muhaliflerin kontrolündeki Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerini hızla işgal etti. Tel Rıfat, örgüt için kuzeyde oluşturacağı kesintisiz işgal hattında köprü vazifesi üstleniyordu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KAÇIŞ GÜZARGAHI OLDU

Örgüt, Tel Rıfat'tan başlayıp Menbiç'e uzanan hattı "Şehba kantonu" olarak adlandırıyor. Ancak Tel Rıfat ve Menbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle örgütü Tel Rıfat-Menbiç bağlantısını sağlayamıyor.

Örgüt, işgalden sonra Tel Rıfat'a Afrin'den getirdiği Kürt aileleri yerleştirmeye başladı. Halihazırda ilçede 15-20 bin civarı Kürt ve Arap yaşıyor. Ancak bunların yalnızca 700-800 kadarı Tel Rıfat'ın yerlisi olan Araplardan oluşuyor.

Tel Rıfatlılar Türkiye’nin yardım etmesi için meydanlarda eylem yaptı.

TSK Tel Rıfatlı halkın meydanlarda yaptığı eylem görüntülerini İHA’lar ile kayıt altına alarak twitterdan paylaştı. Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü.

Tel Rıfat’tan gelen son haberler

Türk Silahlı Kuvvetleri Hava ve kara birlikleriyle namlularını Tel Rıfat’a çevirdi. Uygun görülen tüm hedefler vuruluyor. Bugün bölgede bulunan muhabirlerimizden aldığımız bilgiye göre ÖSO kuvvetleri cephede hazır bekliyor.