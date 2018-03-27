Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'ncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.