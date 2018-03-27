7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'ncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7103 sayılı kanunu onayladı! Vergide yeni dönem başlıyor
27.03.2018 - 17:07 | Son Güncelleme: 27.03.2018 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7103 sayılı, "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,khk,7103,
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