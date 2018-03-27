Slovak Haber Ajansının (TASR) haberine göre, Lisanslı Taksi Şoförleri  Derneğinin (OZKT) Uber hakkında yaptığı şikayet üzerine Bratislava Bölge  Mahkemesinde görülen davada, mahkeme Uber'in ülkedeki faaliyetlerini durdurma  kararı aldı.

Mahkeme, Uber firması adına çalışan şoför ve yolcu taşımada kullanılan  araçların Slovakya yasalarının öngördüğü koşullara sahip olmadığını ifade ederek,  bu şirketin yolcu taşıma hizmeti verme amacıyla yürüttüğü faaliyetlere son  verilmesi kararı aldı.

OZKT'den yapılan açıklamada, mahkemenin aldığı kararın yerinde olduğu  belirtilerek, uzun süredir yürütülen hukuk mücadelesini kazanmaktan duyulan  memnuniyet ifade edildi.

Haberde, Uber firmasının kararı değiştirmek için temyize gitmediği, bu  nedenle mahkemenin aldığı kararın değiştirilemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede yaklaşık 2 yıldır taksi hizmeti veren Uber'in 100 binin  üzerinde kayıtlı müşterisinin olduğu belirtilirken, ülkedeki taksi firmaları, iki  yıldır çeşitli vesilelerle Uber karşıtı protestolar düzenliyordu.