Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınır ötesi operasyonların yanısıra, yurt içinde de teröristlere karşı yürütülen güvenlik faaliyetleri tam gaz sürüyor. Sert hava şartlarına rağmen teröröle mücadeleyi aralıksız yürüten komandolar, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik-Balkayalar mevkiinde yeni terör inleri buldu.

İKİ GİRİŞLİ MAĞARA

Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın kullandığı iki girişli mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

BİR TON YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

125 metre uzunluğunda, içinde birçok yaşam alanı bulunan iki girişli mağarada bir tondan fazla yaşam malzemesi ele geçirildi.

KAÇABİLENLER KAÇTI AMA İZLERİ SÜRÜLÜYOR

Coğrafi şartların çok çetin olduğu bölgede, teröristler kış yapılanmasına geçerek buraları mesken tutmuştu. Ancak askerimizin kararlı operasyonu sonucu, etkisiz hale getirilen veya teslim olanların dışındakiler, inlerini terk ederek kaçtı.

MEHMETÇİK, SIRTINDA TAŞIYOR

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları bulmak için eğitimli mayın arama köpekleri de görev yapıyor. Mehmetçik, sarp dağlık ve kayalık bölgede eğitimli köpekleri, yürürken yaralanmamaları için bazı bölgelerde sırtında taşıyor.

GÜVENLİK KUVVETLERİ, ELE GEÇİRİLEN BELGELERİ İNCELİYOR

Operasyonda ele geçirilen malzemeler, görenleri şaşkına çeviriyor. Mağarada bulunan CD'lerden çeşitli tarihlerde yapılan terörist eylemlerin ve gösterilerin görüntülerine rastlandı