Ankara Emniyet Müdürlüğü  İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı Orta Doğu  Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanında 20 Mart'ta gözaltına alınan terör örgütü  DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" olduğu değerlendirilen İlhan K, emniyetteki  işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.