Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanında 20 Mart'ta gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" olduğu değerlendirilen İlhan K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
DHKP-C'nin sözde 'Ankara sorumlusu' tutuklandı
27.03.2018 - 23:11 | Son Güncelleme: 27.03.2018 - 23:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" olduğu öne sürülen İlhan K, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : DHKP-C,ankara,
552867 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/552867.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER