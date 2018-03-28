Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Suat Cebeci’yi atadığı bildirildi.
Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Suat Cebeci atandı
28.03.2018 - 03:01 | Son Güncelleme: 28.03.2018 - 03:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Suat Cebeci’yi atadı.
Etiketler : Yalova Üniversitesi,Yalova Üniversitesi rektör,
552899 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/552899.aspx
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