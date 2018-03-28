Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesi, İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT Haber’in başlattığı “Çocuk Parklarına Kamera Konsun” kampanyasına Türkiye’nin birçok ilinden sonra Isparta, Bursa, Antalya ve Denizli’de yaşayan vatandaşlar da destek verdi. Torununu parka getiren bir vatandaş “Kendim gitmeden parka gönderemem. ‘Çocuklarımızı parktan kaçırırlar’ diye korkuyoruz. İstismarlar, tecavüzler var. O yüzden korkarım, yalnız parka gönderemem. Kapıdan dışarı, markete bile gönderemiyoruz ki, buraya nasıl gönderelim. Güvenlik kamerası konulsun. Çocuklarımız için önemli ve gerekli bir şey” dedi. Parklarda kameranın yanında güvenlik görevlisi de istediklerini dile getiren bir anne ise “Son dönemlerde çocuk kaçırma olayları çok oluyor. Güvenlik kameralarının yanında, güvenlik görevlilerinin de bulunmalarını istiyorum. Güvenlik kameralarının her parkta en az bir tane olması gerekiyor. Örneğin, buradaki çocuklar yanlarında anneleri babaları yokken buraya gelmişler. Allah korusun, başlarına bir şey gelirse, güvenlik kameralarından bakılır” diye konuştu. Çocuğunu parka getiren Mustafa Okun “Geç kalınmış bir proje olarak görüyorum. İhlas Medya yerinde bir kampanya başlatmış. Keşke belediyeler bunları düşünseydi. Park ve bahçelerde istismar, hırsızlık ve çocuk kaçırma olaylarına daha erken tedbir alınmış olunurdu” dedi.