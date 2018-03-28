Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolları KPSS-2018/3 başvuru nasıl yapılır? gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Karayolları KPSS-2018/3 başvuruları ne zaman sona eriyor? Karayolları KPSS-2018/3 personel alım başvurusu 2018 yılı için son günler... Karayolları Genel Mü Müdürlüğü (KGM) tarafından istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. KGM'ye başvurmak isteyen adaylar 28 Mart-3 Nisan 2018 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. İnternet ortamında yapılacak işlemler 3 Nisan 2018 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. İşte Karayolları personel alımı başvurusu ve Karayolları KPSS-2018/3 Başvurusu Nasıl Yapılır? gibi aradıklarınız...

KPSS-2018/3 TERCİH KILAVUZU

ATAMA YAPILACAK KADROLAR İÇİN TIKLAYINIZ

"Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli pozisyonlara sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacak. Adaylar tercihlerini, 28 Mart-3 Nisan 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 3 Nisan 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar, tercihlerini Ek’te yer alan KPSS-2018/3Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, internet üzerinden saat 11.00'denitibaren T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. " ifadeleri kullanıldı.

KGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans veya önlisans programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.

Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Lisans); ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için ise 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Önlisans) girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değil.