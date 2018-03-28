Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve milli sanayinin geliştirilmesine özellikle önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Külliye'de önemli bir toplantı yapacak.

PROJELERDE SON DURUM



Savunma Sanayii İcra Komitesi'ni kabul edecek olan Cumhurbaşkanı, yürütülen çalışmalarla ilgili brifing alacak.

MASADA NE VAR



Toplantının gündemini; Altay tankı, S-400, İHA ve SİHA'lar oluşturacak.

HAVA VE KARA GÜCÜ



Terörle mücadelenin adeta bel kemiğini oluşturan İHA ve SİHA'lar, Zeytin Dalı Harekatı'nda da büyük bir başarı göstermişti.

İHA ve SİHA'larla göklerde hakimiyet sağlayan TSK, Altay tankının tamamlanmasıyla kara gücünde de önemli bir silah kazanmış olacak.

ERDOĞAN'IN TALİMATI



Projeleri yakından takip eden Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alan milli silahların sayısının artması için özel talimatlar vermişti.