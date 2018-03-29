Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) hazırlanan "Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen yeni yönetmelik düzenlemesiyle hangi gıdaların reklamının yapılabileceğinin, hangilerinin ise yapılamayacağının çerçevesini net şekilde çizmiş oldu.

∂ Sağlık Bakanlığının listesinde çocuk programlarında reklamına izin verilmeyecek gıdalar "Kırmızı", belirtilen kriterlere uyulması hâlinde reklamına müsaade edilecek gıdalar "Turuncu" ve reklamına izin verilen gıdalar da "Yeşil" kategori içerisinde tanımlanıyor.

∂ "Kırmızı" kategoride, "çikolata ve şeker, gofret, enerji barları, tatlı soslar ve tatlılar, kekler, tatlı bisküviler, meyveli paylar, çikolata kaplı bisküviler, kek karışımları, cipsler, gevrek çerezler, meyve suları, enerji içecekleri, alkolsüz şekerli ya da tatlandırıcılı tüm içecekler ve yenilebilir buzlar" yer alıyor.

∂ "Kırmızı" kategorideki gıda ürünlerinin reklamları, çocuk programlarının başında, arasında ve sonunda yapılamayacak.

∂ Genel, haber, sağlık, spor gibi diğer yayın türlerindeki yayın kuruluşları ise çocuk programı yayınladıklarında aynı kurala uymak zorunda olacak.

∂ "Turuncu" kategoride bulunan kraker gibi tuzlu, baharatlı atıştırmalıklar, sütlü içecekler, kahvaltılık gevrekler, yoğurt, ekşi süt ve krema gibi besinler, peynir, pizza gibi tüketime hazır ve kolay hazırlanan gıdalar ve kompozit yemekler, tereyağı, diğer katı ve sıvı yağlar, ekmek ve ekmek ürünleri, taze ya da kurutulmuş makarna, pirinç ve tahıllar, işlem görmüş et, tavuk ve balık gibi ürünler ile işlem görmüş meyve ve sebzeler, soslar, dip soslar ve salata soslarının reklamına listede belirlenen tuz ve şeker değerlerini aşmaması hâlinde izin verilecek.

∂ "Turuncu" kategoride yer alan gıda ürünlerinin reklamına ise sadece belirlenen kriterlere uyulması hâlinde izin verilecek. Kriterlerin sağlanmaması durumunda bu ürünlerin de çocuk programlarının başında, arasında ve sonunda reklamı yapılmayacak.

∂ "Yeşil" kategorideki gıdalar ise "Yumurtalar, meyve ve sebzeler, kurubaklagiller, nişastalı sebzeler, kökler ve yumrular, şeker, tatlandırıcı ve aroma içermeyen sade sütler ve yoğurtlar" olarak tanımlandı.



EMİNE ERDOĞAN'DAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sınırlamayla ilgili olarak Twitter hesabından "Çocuklarımızı sağlıksız gıdaların etkisinden koruyacak bu düzenlemeyi son derece önemli buluyorum" ifadesini kullandı.