Marmara'da şiddetini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO:
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy
BUDO:
07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)