Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe girişiminin ardından FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına operasyonlarla darbe vuruldu. Başsavcılıklar tarafından ankesör ve ardışık arama soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem yapılanması ve TSK’daki kripto elemanları deşifre olmaya devam ediyor. Yürütülen soruşturmalarla beraber panikleyen FETÖ, yeni bir tuzak daha geliştirdi.

İSTİHBARAT TESPİT ETTİ

İstihbarat birimleri tarafından örgütün “itirafçılık” adı altında hem FETÖ soruşturmalarını sulandırmak hem de kripto elemanlarının TSK’daki görevinde kalmasını sağlamak için kurduğu oyun deşifre edildi. Bu kapsamda örgütün deşifre olmamış kripto elemanlarının “itirafçı” adı altında savcılıklara teslim olması talimatını verdiği ortaya çıktı. “Pişmanım” diyerek savcılığa teslim olan bazı kripto FETÖ’cülerin ifade sırasında hakkında daha önce işlem yapılmış ya da deşifre olmuş mahrem imamların isimlerini vererek gerçek imamlarının isimlerini gizlediği belirtildi. Ayrıca şüphelilerin ifadelerinde örgütsel toplantıların yapıldığı evler konusunda yer tespiti, örgütsel talimatların nasıl iletildiği ve örgütle bağlantılı başka şüpheli isimlerle ilgili az ya da sınırlı bilgi verdiği aktarıldı.

YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRİLDİ

Bunun üzerine savcılıklar örgütün yeni tuzağına karşı harekete geçti. FETÖ’nün kripto yapılanmasına karşı yürütülen soruşturmalar kapsamında itirafçı olmak için savcılığa başvuran FETÖ mensuplarının itirafları tek tek mercek altına alınıyor. İfade sırasında mahrem imam, teşhis ve diğer şüpheli ifadeleriyle bağlantılı kısımlar inceleniyor. Savcılıklar şüphelilerin verdiği isimlerin gerçekten örgütle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. İfadesinde bazı isimlerle katıldığı örgütsel toplantıda aynı hücrede bulunan ya da toplantıya katıldığını beyan eden şüphelinin, verdiği isimlerin ifadeleriyle veya bağlantılı kişilerin ifadeleriyle karşılaştırılıyor. Özellikle fotoğraf teşhisi sırasında şüpheliye 3 ve daha fazla fotoğraf gösterilerek, yanıltıcı beyanlarda bulunması engelleniyor. Örgütsel bir şekilde hareket ederek itirafçı olduğu tespit edilen şüpheliler ise tutuklanarak yargılanıyor.

TSK’YA BİLDİRİLİYOR

Şüpheli, Emniyet’te yaklaşık gözaltı süresi kadar yani 7 gün boyunca tutuluyor. Bu süre içerisinde ifade işlemleri sürüyor. Savcılık ise şüphelinin görevine devam etmemesi için gözaltına alındığını ve hakkında işlem yapıldığını anında TSK’ya bildiriyor. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılsa dahi bu sayede TSK’da bulunan görevine devam edemiyor.

GERÇEK İTİRAFÇILAR AYRILIYOR

Örgütle bağlantısız bir şekilde FETÖ’nün çözülmesini sağlamak için gelen şüpheliler bu sayede ayrılıyor. Savcılıklara başvurarak örgütle ilgili önemli, kritik ve doğru bilgi veren şüpheliler hakkında “etkin pişmanlık hükümlerinden” yararlandırılması talep edilerek dava açılıyor. Bu şüpheliler “adli kontrol şartıyla” serbest bırakılarak yargılanıyor.

2 BİN ASKER BAŞVURDU

Türkiye geneli TSK’dan itirafçı olmak için başvuran asker sayısı yaklaşık 2 bin. Söz konusu askerlerden bazıları açıkta bulunurken, bazıları da TSK’daki görevinden ihraç edildi. Savcılıklara itirafçı olmak için gelen asker sayısı da her geçen gün artıyor.