Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, silah ve teçhizatları teslim edilen korucuların iki haftalık hazırlayıcı zorunlu eğitime tabi tutulduğunu aktardı.

Elban, kadın korucuların yemin ederek göreve başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kadın güvenlik korucularımız şu andan itibaren artık kahraman güvenlik güçlerimizin bir neferi oldular. Güvenlik korucularımızın vatanın bölünmez bütünlüğü, insanımızın güvenliği, huzur ve refahı için görev yapmaya talipli oldular. Bu görevi layıkıyla yapacaklarından hiç şüphem yok. Bu kardeşlerimizin sadece güvenlik korucusu olarak kalmayacaklarını kısa bir süre de jandarma teşkilatımız içerisinde farklı görevlere geleceklerini tahmin ediyorum. Dolayısıyla kendilerinden isteğim bu görevimize sımsıkı sahip çıkıp hiçbir zaman çalışma azmini ve gücünü yitirmemesi."

Bu görevi seçtikleri için kadın güvenlik korucuları tebrik eden Elban, sözlerini "Görevinizde başarılar dilerken Rabb'im sizi ve bu ülke için görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi muhafaza etsin." diyerek tamamladı.

Törene, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve güvenlik korucularının aileleri katıldı.