Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombalayan F-16 pilotu sanık Müslim Macit, cezaevinde görüştüğü ablasına itiraflarda bulundu. Mahkemedeki savunmasında, 15 Temmuz akşamı uçmadığını iddia eden Macit, ablasına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombaladığını, bu nedenle çok sayıda vatandaşın şehit olduğunu anlattı. Macit ile ablasının cezaevindeki görüşmesine ait tutanak, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından Akıncı Üssü davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Tutanağa göre, darbe girişimine ilişkin bildiği her şeyi mahkemede anlatacağını belirten Macit, ablasının tepkisiyle karşılaştı. Ablası, eşinin böyle bir şey yapmamasını istediğini Macit’e aktararak, avukatın yönlendirmesini dikkate alması gerektiğini belirtti.

ASIL HEDEF JANDARMAYDI

Darbecilerin komuta merkezi Akıncı Üssü’nden havalandıktan sonra Ankara’nın üzerinde uçtuğunu kaydeden Macit, asıl hedefin Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı önünde darbecileri protesto eden vatandaşlar olduğunu ifade etti. Hedefleri tam olarak anlayamadığı için bu bölgeye yakın Külliye kavşağını vurduğunu dile getiren Macit, bombalama anını ablasına şöyle anlattı: “İzlerken ne gördüm biliyor musun? O gün çok rahatlamıştım. Bu şeyler var ya 15 Temmuz’da gösteriler, şey yapıyorlar işte... ‘Allah’ dedim, onların öyle olmasını istedi. Başka bir şeyim yok. Vebalim varsa bu dünyada şey yapmaya çalışacağım. Şimdi caminin önünü tarif ediyor ya sürekli duymuşsunuzdur. Orada küçük bir cami daha var abla, izlerken onu fark ettim. Şimdi 20 bin feette olduğum için ne insanları ne de küçük camiyi görüyorum. Asıl Jandarma Genel Komutanlığının şeye toplanmış yüzlerce insanla dolu. Asıl (vurulmasını) istedikleri yer orasıymış. Çünkü diğer (vurulan) köprülü kavşakla orası çok yakın. Onu zaten bulamadığım için şey yapmadım. Eğer orayı anlamış, (bombayı) oraya atmış olsaydım, daha çok insan ölecekti. Yukarıda görebildiğim büyük caminin önündeki boş araziye atmıştım. İnsanlar geri çekilmeye başladı. Yani kaçanlar var. Diyor ki (Temas halinde olduğu darbeciler) ‘bir daha ki şey bize gelmesin, yakın olur. Biz uzaklaşıyorduk, ikinci bomba yanımıza düştü.’ Şehit, öleni, Allah bir şekilde onları denk getirerek orada olmasını istedi galiba.”

Macit, Jandarma Genel Komutanlığı önündeki kalabalığı bombalaması durumunda şehit sayısının daha çok olacağını belirterek, “Yani diğer türlü olsa daha çok kişi olacak. Belki Allah onların şey olmasını istedi, bilmiyorum” dedi.

ABLADAN KAN DONDURAN TELKİN

Macit’ten bombalama sonucu şehit olanları düşünmemesini isteyen ablası, “Düşünme artık, o kadar da çok inceleme. Bakalım yani kardeşim, fazla düşünme, sabırlı ol eğer çok incelersen olmaz Müslim. Azıcık elini salla, oldu bir kere, olmasaydı iyiydi ama oldu. Böyle üstünde durmanın gereği yok” telkininde bulundu. Macit, şehit ettiği vatandaşlar için üzüntüsünü belirtmesi üzerine ablası, “Ya sen, o denilenlere bakma kardeşim” karşılığını verdi. Macit de ablasına “Ama Kur’ânda yazıyor, denilen değil” ifadesini kullandı. Ablasının şehit sayısını kastederek “13-15 dediklerine bakma” ifadesi de tutanakta yer aldı.

DARBE GİRİŞİMİNDEN HABERİ VARDI

Ablasıyla arasında bu diyalog geçen Macit, 27 Şubat 2018’de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yaptığı savunmasında, olay gecesi uçuş yapmadığını, uçak ve kule arasında yapılan telsiz konuşmalarının ise kendisine ait olmadığını iddia emişti.

Darbe girişimiyle ilgili, “Ben bu esnada bizim, yani hizmet hareketinin, cemaatin darbe yaptığımızı biliyordum” ifadelerini kullanan sanık pilot Macit’in, darbe girişimi esnasında, sanıklarından Akın Öztürk’ün damadı eski yarbay Hakan Karakuş ile 16 Temmuz sabahı saat 06.15’te yaptığı ve inkar ettiği telsiz konuşmasında şu ifadeler yer almıştı:

“ - (Macit) Aslan 6: Filo, Aslan 6

- (Karakuş) Kule: Aslan 6, filo, devam edin- Aslan 6: İstenen vuruş noktaları tekrar eder misiniz

- Kule: Yol kavşağı, cami önü

- ASLAN 6: Bana verilen koordinatın mutabık mıyız

- Kule: Mutabık

Saat 06.16

- Aslan 6: Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim

- Kule: Mutabık, üç tane

- Aslan 6: Üç tane alındı

- Kule: Üç tane alındı

Saat 06.19

- Aslan 6: Yol kavşağı ve cami önü tamamlandı, koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı

- Kule: Bir şey yoksa atmayın- Aslan 6: Söylenen iki hedef başarıyla vuruldu

- Kule: Anlaşıldı, ellerinize sağlık”