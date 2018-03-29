Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı'nda sağ yakalanan YPG'li teröristlerin ifadeleri, örgütteki çöküş ve paniği ortaya koydu. Teröristler ifadelerinde, günlerce tüneller kazıp, büyük mühimmat yığınakları yaptıkları Raco ve Cinderes beldelerinin çok kısa zamanda ele geçirilmesiyle tüm umutlarını yitirdiklerini ve o anda örgütten kaçışın başladığını anlattılar.

"'AFRİN'E GİRMELERİNİ ENGELLEYECEĞİZ' DEDİ, İLK KENDİSİ KAÇTI"

Türkiye'de PKK mensubu olup silahlı eylemlerde bulunmak suçundan aranan teröristlerin de aralarında bulunduğu 27'si kadın 114 PKK/PYD mensubu ifadelerinde özetle şöyle dedi: Baver Bagır (34): "5 yıl boyunca Raco ve Cinderes'te iş makineleriyle tüneller kazıldı. Örgüt yöneticileri, 'Raco ve Cinderes'i kaybetmek Afrin'i kaybetmektir. Buraları kaybedersek Türk askerini durduramayız' diyorlardı. Bu yüzden gücünün yüzde 75-80'lik kısmını oraya yığmıştı. Harekât başlamadan 5 gün önce Cinderes'te toplantı yapan (Devriş Afrinli) kod adlı YPG'nin askeri harekât sorumlusu, yaklaşık 1500 YPG mensubuna 'Varlığımız yokluğumuz Raco ve Cinderes'te. Burada Türk askerine büyük kayıplar verdirerek, Afrin'e girişini engelleyeceğiz' dedi. Ama ilk kaçan kendisi oldu."

"RACO VE CİNDERES'İ KAYBEDİNCE KOLLARIMIZ KOPTU"

Çektar Eyüp: "2017 ekim ayında Kandil'den Suriye'ye geldim. Raco'yu kaybettiğimiz anda örgütten kaçışlar başladı."

Hesna Dıjvar: "Raco ve Cinderes'i kaybedince kollarımız koptu. Raco domino etkisi yaptı ve tüm mevziler düştü."

Cudi Dersim: "Raco'nun en kritik tepelerini asker birkaç saat içinde ele geçirdi. O saatlerde mevzilerdeki arkadaşların telsiz anonslarında panik ve yardım çığlıkları geliyordu. Raco ve Cinderes'te 1200'den fazla örgüt mensubu öldü."

Serhat Ciwan: "Asker tüm kritik noktaları ele geçirmeye başlayınca Afrin merkezdeki (Rojova) ana telsizden 'Sizler de sivil giyinip sivillerin arasına karışarak çatışın. Kaçmaya çalışan halkı da vurun' talimatı geldi. Raco ve Cinderes'in kaybedilmesi örgüt mensuplarının kimyasını bozdu. Direncimiz kırıldı."

ÖLÜLERİNİ GECELERİ MENBİÇ'E GÖMÜYORLAR

Terör örgütü YPG'nin, Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk günlerinde öldürülen onlarca teröristin cenazesini, kamyonetlerle Haseke ve Menbiç'e kaçırdığı ortaya çıktı. Örgütün kayıplarını gizlemek için, terörist cenazelerini 10'lu gruplar halinde gece karanlığında Haseke ve Menbiç'e götürüp burada gömdüğü de belirlendi. Menbiç ve Haseke'de 100'den fazla teröristin cenazesinin gömüldüğü öğrenildi. Sabah