Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarla bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Harekat kapsamında Afrin'i terör örgütü üyelerinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçe merkezinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıları da imha ediyor.





BETON FABRİKASI

Mehmetçik, aramalar sırasında, teröristlerce açılan tünelleri ve kullanılan binaları da ortaya çıkardı. Bu kapsamda teröristlerce tünel ve mevzi yapımında kullanılan beton blokların üretildiği tesis bulundu.





TÜNEL VE MEVZİ YAPIMI

Hazır kalıpların bulunduğu alanda teröristlerin, kalıplara beton dökerek imal ettikleri blokları, tünel ve mevzi yapımında kullandığı belirlendi.





İHA'LARA KARŞI ATEŞE VERDİLER

Alanda teröristlerce yakılan iş makineleri de dikkati çekerken, araçların, insansız hava araçlarının görüntü almasını engellemek için teröristlerce yakıldığı öğrenildi.





30 METRELİK TÜNEL

Aramalarda ayrıca Afrin merkezde, teröristlerin mevzi olarak kullandığı iki binayı yer altından bağlayan tünel de ortaya çıkarıldı. Teröristlerin, kent merkezindeki yaklaşık 30 metre uzunluğundaki tüneli, kazdıkları geniş çukura yerleştirdikleri beton bloklardan inşa ettiği belirlendi.

Güvenlik güçleri ele geçirilen tünelde de mayın araması yaptı.