Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Mehmet Aydın'ın kaçış anı ortaya çıktı... Mehmet Aydın'ın kaçış görüntüsü haberimizde... Çiftlikbank'ın CEO'su Mehmet Aydın binlerce kişiyi dolandırarak Uruguay'a kaçmıştı. Aydın'ın kaçma görüntüsü ortaya çıktı.

MEHMET AYDIN KİMDİR?

27 yaşındaki Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın’ın asıl işi olan arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyi üretti. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl’de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı.

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ÇİFTLİK BANK NEDİR?

‘’Çiftlik Bank kendini ne kadar bir oyun olarak tanımlasa da aslında büyük karlar elde edebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Yaptığınız gerçek yatırımlar ile çeşitli hayvanlar satın alabiliyorsunuz ve Çiftlik Bank sitesine yapacağınız düzenli ziyaretler ile gerçek para kazanıyorsunuz. Çiftlik Bank ise sizin yaptığınız yatırımları gerçek anlamda hayvan ve arazi satın alımları ile değerlendiriyor. Sistemde hayvanların ömrü genel olarak 365 gündür. Saanen keçisi bu konuda istisnadır ve ömrü 700 gündür. Yatırdığınız tutarı 4-6 ay arasında geri almış oluyorsunuz ve bundan sonraki aylar kazandığınız her kuruş sizin kar hanenize yazılıyor. Hayvanın sanal ömrü sona erdiğinde o hayvandan daha fazla gelir elde edemiyorsunuz ve yeni yatırımlar yapmanız gerekiyor. Düzenli ve mantıklı bir şekilde Çiftlik Bank'ta vakit geçirdiğiniz de yaptığınız 1000 TL'lik bir yatırım 1 sene sonra size en az 2200,00 TL olarak geri dönüyor. Maksimum seviye de faydalanmanız durumunda ise 1000 TL başına 2800 TL'ye kadar kazanabilirsiniz.’’

Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'dan savcılıkta önemli itiraf Türkiye'nin gündemine oturan Çiftlik Bank soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Çiftlik Bank'ın aranan firari CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın savcılık ifadesinde, "Mehmet, Urguay'ın yanında Dubai ve Arjantin'den de geçici vatandaşlık almıştı. Uruguay patladığı için bu iki ülkede olabilir" dedi.

Çiftlik Bank’ın CEO'su Mehmet Aydın'ın hayali suya düştü Çiftlik Bank’ın hesabı bu kez tutmadı! Mehmet Aydın'ın 'dondurma' hayali Edirne’de suyu düştü 20 milyon TL teklif ettiler.

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın iadesi ile ilgili Uruguay'da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliğine gönderildi.