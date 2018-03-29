Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Medya Grubu, Erdoğan Demirören'in sahipliğindeki Demirören Medya Grubu'na satıldı. Türkiye'de olduğu kadar dünyada da şok etkisi yaşatan bu gelişmenin ardından KAP'a açıklama veren Doğan Holding, iki medya şirketi arasında satış ve devir konusunda görüşmelere başlandığını belirtti.

Bu önemli gelişmeyle birlikte Doğan Grubu çatısı altında bulunan Yaysat, Posta, Fanatik, DHA, Doğan TV, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet ve D Smart artık Demirören Medya Grubu'na bağlanacak.

Peki gündeme bomba gibi düşen ve günlerdir konuşulan bu satışın resmi imzaları ne zaman atılacak?

Doğan Medya Grubu kulislerinden edinilen bilgilere göre; imzalar için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Muhtemelen bugün ya da yarın imza töreni yapılacak.

İmzaların atılmasından sonra Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan ile Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, hem Doğan TV hem de Hürriyet binasında çalışanlarla helalleşecek.

Bu vedanın ardından da Demirören Medya Grubu yönetiminin Hürriyet ve Doğan TV binalarına gelerek 'resmen' görevi devralmaları bekleniyor. (Medyaradar)