Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde “yurtta sulh konseyi” üyelerinin de bulunduğu davanın sanıklarından eski Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) üyesi Akın Öztürk’ün, darbe girişiminden sonra 4 defa emeklilik başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dosyasında yer alan belgeye göre Öztürk’ün avukatı Berrin Akyol, Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak, emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşının bağlanması için müvekkili hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti. Avukatın dilekçesine göre Öztürk, darbe girişiminden hemen sonra 24 Ağustos 2016’da emeklilik işlemleri için SGK’ye başvurdu. Başvurudan sonuç alamayan Öztürk, 13, 20 ve 25 Ocak 2017’de 3 defa daha SGK’ye başvurarak emekli maaşı bağlanmasını istedi. Öztürk, bu başvurulardan da sonuç alamadı. Bunun üzerine SGK yetkilileriyle görüşen ve müvekkili üzerinde tedbir kararı bulunduğu için emekli maaşı bağlanmadığını öğrenen avukat Akyol, tedbirin kaldırılması için Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Akyol’un talebi, Sulh Ceza Hâkimliğince davanın görüldüğü Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine iletildi.