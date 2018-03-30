Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Hakurk ve Kani Rash bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri teröristlerden temizlenen alanlara üs bölgeleri kurdu. Irak'ın kuzeyinde kurulan üs bölgeleri için başlatılan yol açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Şimdiye kadar 3 üs bölgesi yeni yapılan yollarla birbirine ve Türkiye'ye bağlanırken, yaklaşık 16 kilometresi tamamlanan yolda çalışmalar devam ediyor. Şemdinli'nin Irak sınırındaki Balkayalar Dağı'nda oluşturulan üs bölgesi için de yol yapım çalışmasının başlatıldığı öğrenildi.

Kani Rash bölgesinde açılan üs bölgesi sayesinde önceki yıllarda PKK tarafından Irak'ın kuzeyinde kullanılmasına izin verilmeyen arazilerde kontrollü şekilde Iraklıların tarım ve hayvancılık yapmaları için izin verilmeye başlandı.

Bu kapsamda, bölgede görevli komutanlar da zaman zaman üs bölgeleri yakınında yaşayan yöre halkıyla bir araya geliyor. Bölge halkının sıkıntılarını dinleyen komutanlar, birbirine küs olan ve yıllardır konuşmayan iki aileyi de ikna ederek barıştırdı.



AFRİN'DE BETON FABRİKASI

Öte yandan Mehmetçik, Afrin'de teröristlerce tünel ve mevzi yapımında kullanılan beton blokların üretildiği tesisi buldu. Teröristlerin mevzi oluşturdukları iki binayı yer altından bağlayan beton bloklardan oluşturulmuş 30 metre uzunluğundaki tünelde mayın araması yapıldı. Alanda teröristlerce yakılan iş makineleri de dikkati çekerken, araçların, insansız hava araçlarının görüntü almasını engellemek için teröristlerce yakıldığı öğrenildi.