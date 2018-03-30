Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskın düzenlenen yerlere önce zırhlı birlikle gidip çevrede güvenlik önlemi alırken ardından özel hareket timleri evlere girdi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

Operasyonda, PKK/KCK adına eylem, faaliyet yürüttüğü, örgütün çağrıları üzerine düzenlenen yasadışı gösteriler yaptıkları, terörist cenazelerine katıldıkları ve kırsala eleman temin ettiği öne sürülen 5’i kadın 1’i çocuk 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.