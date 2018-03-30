Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye'nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz" dedi. Kalın, "Dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir" diye konuştu.

Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz. Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün kimliğini gizleyemez" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Macron’un resmi programında, eski PYD Eş Başkanı olan Abdullah’ın yer aldığı heyetin ziyaretine ilişkin herhangi bir gündem maddesi bulunmuyordu. Kuzey Suriye’den isimlerden oluşan heyette ‘Kadın Savunma Birlikleri’ (YPJ) Sözcüsü Nesrin Abdullah’ın da yer aldığı kaydediliyor.

Aysa ve Nesrin Abdullah, Elysee’de ilk kez ağırlanmıyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da 2015’te bu iki ismin de yer aldığı bir heyetle Elysee Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirmişti. Kürt kaynaklar, Kürt, Arap ve Suryani temsilcilerden oluşan ‘Kuzey Suriye Heyeti’nin’ Macron ile yaklaşık bir saatlik bir görüşme yaptığının altını çizdi.

"TEMELSİZ AÇIKLAMALAR"

Macron, beş gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapmış ve Afrin’deki durumdan endişe duyduğunu iletmişti. Görüşme sonrasında Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Macron, sivillerin insani yardıma tam erişiminin sağlanması ve önceliğin tamamen Fransa için ulusal güvenlik sorunu olan DEAŞ’a karşı mücadeleye verilmesi gerektiğinin altını çizdi” denilmişti. Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise Erdoğan’ın görüşmede, Afrin konusunda yapılan temelsiz açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini belirtmişlerdi.

MENBİÇ’E FRANSIZ ASKERİ

Görüşmede Fransız askeri yetkililerin de yer aldığı belirtiliyor. Fransız basınına yansıyan haberlere göre Fransa, Menbiç’e asker göndermeye hazırlanıyor. Fransız askerlerinin bölgedeki Amerikan birlikleriyle koordinasyon içinde hareket edeceği belirtiliyor. Fransız özel birliklerinin de bölgede destek amaçlı konuşlandırılması gündemde.

'MENBİÇ’E ASKER SÖZÜ VERMİŞTİ’

Görüşme sonrası Reuters’a konuşan terör örgütü YPG üyesi, “Macron, DEAŞ’la savaşa destek olmak ve Türkiye’yi kasabaya ilerlemekten vazgeçirmek için Menbiç’e asker gönderme sözü vermişti” ifadesini kullandı.

Elysee Sarayı’ndan görüşmeye ilişkin dün akşam yapılan açıklamada, Macron’un Suriye’nin kuzeyinin istikrara kavuşması için Kürtlere destek sözü verdiği belirtilerek, “Fransa ve uluslararası toplumun yardımıyla SDG ile Türkiye arasında diyalog sağlanabilir” denildi.