Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Fransız makamlarının PYD/YPG'yi desteklemeye yönelik açıklamaları ve bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.