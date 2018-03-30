Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Fransız makamlarının PYD/YPG'yi desteklemeye yönelik açıklamaları ve bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.
Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü
30.03.2018 - 11:26 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : çavuşoğlu,fransa,
553361 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/553361.aspx
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