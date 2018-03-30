İkizce köyü Piknektepe bölgesinde yolda mayın ve patlayıcı araması yapan askerlere bugün sabah saatlerinde bir grup PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda roketin elektrik direğine isabet etmesi sonucu 1 asker şarapnel parçası ile hafif yaralandı. Bölgede saldırıyı gerçekleştiren terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.
Şırnak'ta terör saldırısı: 1 asker hafif yaralı
30.03.2018 - 12:39 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın İkizce köyü bölgesinde yolda mayın ve patlayıcı araması yapan askerlere PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda, 1 asker hafif yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.
Etiketler : şırnak,ikizce,pkk,
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