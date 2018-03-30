Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 3 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.