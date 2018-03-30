Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 3 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.
Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü
30.03.2018 - 15:29 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Diyarbakır/Hazro’da, bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Etiketler : tsk,diyarbakır,
553405 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/553405.aspx
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