Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı" kapsamında Almanya'dan gelen Türk gençleriyle sohbet etti.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.

Namaz sonrası YTB'nin "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı" kapsamında Almanya'dan gelen gençlerin yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla bir süre sohbet etti.

Cuma namazı için Beştepe Millet Camisi'ne gelenleri de selamlayan Erdoğan, bir bebeği kucağına alarak sevdi ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.