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Bakan Tüfenkci'den Çiftlik Bank açıklaması
30.03.2018 - 16:39 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 16:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, muhalefetin Çiftlik Bank eleştirilerine ilişkin, "Bir takım şikayetler gelmeye başlayınca biz arkadaşlarımıza talimat verdik. Müfettişlerimiz burada insanların dolandırılabileceğini ifade edince bizler vatandaşlarımızı bilgilendirdik" dedi.
Etiketler : bülent tüfenkci,gümrük ve ticaret bakanı,çiftlik bank,
553424 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/553424.aspx
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