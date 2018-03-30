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Kalın: İsrail'in saldırısını kınıyoruz
30.03.2018 - 21:41 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Gazze’de bugün barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik İsrail’in saldırısını kınıyoruz. Filistin halkına sistematik şiddet sona ermeli. Uluslararası hukukun ihlal edilmesi kabul edilemez.”
Etiketler : Cumhurbaşkanı İbrahim Kalın,İsrail,
553457 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/553457.aspx
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