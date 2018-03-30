Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkmeneli, Sincar'ın kuzeybatısında yer alan Sinun kasabasına bağlı Hanesur köyüne girip, PKK'nın 3 yıldan uzun bir süredir elinde tuttuğu köydeki üsler ve kontrol noktalarını çekti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PAÇAVRALARI ASILIYOR

Suriye sınırından yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan köydeki kayıtlarda, PKK'ya bağlı ve Ezidilerden meydana gelen Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ) ve Şengal Kadın Birlikleri (YJŞ) paçavralarının asılı olduğu görülüyor.

DAEŞ'LE GİRİLEN ÇATIŞMALARDA BÜYÜK YIKIMA UĞRADI

Herhangi bir yaşam belirtisi ve sivil varlığının kaydedilmediği Hanesur köyünün, terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmalarda büyük yıkıma uğradığı gözler önüne seriliyor.