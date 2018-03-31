Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolat, şunları kaydetti: “FETÖ, Türkiye’ye öğrenci gelişlerini engellemeye çalışıyor. Biz STK olarak iki yıldır Uluslararası Öğrenci Buluşmaları’nı ülkelere yayıyoruz çünkü oralardan Türkiye’ye gelmek isteyenlere FETÖ dışında yollar olduğunu göstermek istiyoruz. Bugün Maarif Vakfı hızla yayılıyor. Türkiye’nin TİKA’sı, YTB’si, Yunus Emre Enstitüleri var. Daha çok öğrenciye ulaşmak ve onlara doğru bilgiyi vermek için ağırlığımızı yurt dışına verdik. Yurt dışındaki öğrencilerimizden, oralarda bulunan STK’lardan bilgi alıyoruz; ‘Türkiye’ye gitmeyin, Türkiye’de okumayın, Türkiye güvenli değil’ şeklinde kara propaganda yapıyorlar. Biz öğrenci buluşmalarını o ülkelere taşıyarak Türkiye’nin büyük, güçlü, güvenli bir ülke olduğunu, eğitimin artık daha kaliteli verildiğini anlatıp gelecek öğrenci sayısını artırmak istiyoruz.”