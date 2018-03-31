Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel

KAYAOĞLU

AK Partili çok sayıda milletvekilli, mahkemelerde ‘uzlaştırmacı’ olmak için Adalet Bakanlığının açtığı sınava girdi ve büyük bölümü bu sınavı kazanarak resmî olarak ‘uzlaştırmacı’ oldu.

Edinilen bilgilere göre, 100’ün üzerinde AK Partili milletvekili sınav öncesinde, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının verdiği ‘uzlaştırmacı’ eğitimlerine katıldı. Milletvekilleri, ‘onarıcı adalet’, ‘onarıcı adalet programlarında mağdur fail uzlaştırması’, ‘alternatif uyuşmazlık çözümü’, ‘iletişim’ ve ‘müzakere teknikleri’ gibi konularda eğitim aldı. Eğitimleri tamamlayanlara sınava girebileceklerine yönelik sertifika verildi. Ardından da milletvekilleri 11 Mart’ta yapılan ve 33 bin kişinin katıldığı uzlaştırmacı sınavına girdi. Bu sınavı 70’in üzerine puan alarak kazananlar arasında yer alan milletvekilleri resmi olarak ‘uzlaştırmacı’ sıfatına sahip oldu. Uzlaştırmacı sınavını kazanan AK Parti milletvekilleri arasında Ramazan Van, Emine Yavuz Gözgeç, Orhan Deligöz, İsmail Emrah Karayel, Yusuf Başer, Hilmi Bilgin gibi isimler bulunuyor. Sertifika programına katılan milletvekillerinden bazılarının ise evrak eksikliği nedeniyle sınava girmedikleri belirtildi.



UZLAŞMA OLURSA 700 TL ÜCRET

Sınavı kazanan milletvekilleri, ikametgâhlarının bulunduğu Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurarak uzlaştırmacı listesinde girecekler. Böylece, uzlaştırma kapsamına giren suçlar nedeniyle başlatılan soruşturma veya kovuşturma sırasında; şüpheli ile suçtan zarar gören kişinin uzlaştırılması için, uzlaştırımacı olarak atanabilecekler. Taraflar arasında uzlaştırma çıkarsa, uzlaştırmacılara 700 lira civarında, uzlaştırma ile sonuçlanmazsa da 175 lira ücret ödenecek.

‘ETİK Mİ DEĞİL Mİ’ TARTIŞMASI

Milletvekilliği görevi devam ederken, aynı zamanda uzlaştırmacı olarak görev yapmanın etik olup olmayacağı da tartışma konusu oldu. Kanunen bir engel olmadığını dile getiren milletvekilleri, “Biz zaten vatandaşlar arasında zaman zaman uzlaştırmacı ve arabulucu görevi yapıyoruz. Bu nedenle, milletvekilliği görevi devam ederken, resmi olarak da bu sıfat kullanılabilir” görüşünü dile getirdi.